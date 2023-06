Escucha la conversación que ha tenido su hermana mayor con amigas y le escribe esta carta: tremendo

La usuaria de Twitter @claudiaamr05 ha publicado la carta que le ha escrito su hermana pequeña de diez años, llamada Elena, después de escuchar una conversación telefónica con sus amigas, y no ha podido ser más tajante con ella.

"Que seas muy feliz, pero conmigo no cuentes para nada. Lo siento", ha terminado escribiendo en una hoja de papel a cuadros que ha adornado con muchas caras de pena y alguna que otra de enfado.

El tuit ha generado multitud de mofas en la red por parte de internautas que no dan crédito a lo escrito por la pequeña, y no es para menos. Algunos han hablado de "lástima" y otros han tildado la situación de "surrealista".

"Hola Claudia. Me ha costado superar lo de tu cosita de ayer. Estoy todo el día pensando en eso, por eso no te hablo. Es que no lo entiendo. Tú eres tonta tía", ha empezado escribiendo la menor.

Y a continuación ha llegado la bomba: "¿Cómo se te ocurre meterte una polla en la boca y chuparla como un chupete? Pero bueno, ¿es que tú eres tonta?. He llorado y he gritado por mi rabia a tu mierda".

Al final del anecdótico mensaje, aunque le ha deseado a la tuitera que sea "muy feliz", le ha advertido de que, de cara al futuro, no cuente con ella "para nada más". Según le ha confesado Elena, esta vez no puede "apoyar" a su hermana, a pesar de haberlo hecho "siempre" en el pasado.

En un lado de la carta se puede leer incluso esta frase: "Esto lo hago por mi y por ti. ¿Vale? Te quiero". Tanto a la usuaria de Twitter como al resto de internautas les ha parecido de lo más divertida la carta de la menor, que obviamente es muy pequeña para entender ciertas cosas.