Cuenta lo que cobra de friegaplatos en Australia y cientos de personas le preguntan cómo irse allí 

El tiktoker @enunviajevivo ha dado a conocer cuánto dinero cobra como friegaplatos en Australia y muchos no dan crédito con el salario.

Ha explicado que normalmente suele cobrar unos 28 dólares la hora, es decir, unos 26 euros pero que, el salario se multiplica por dos cuando se trabaja en festivo. Pasa de los 26 euros la hora a los 51.

"Es decir, que en un día de trabajo de siete horas me hice nada más y nada menos que 385 dólares [unos 359 euros] y por si fuera poco el día estaba tranquilo, no había mucho para hacer y me la pasé comiendo, tomando agüita y boludeando con los compas del laburo", ha contado.

De hecho, estaba tan tranquila la cosa que lo mandaron a por hielo "para hacer algo": "En este trabajo estoy haciendo una media de 40 horas semanales, lo que me da unos 1.100 dólares [1.020 euros] antes de impuestos que quedarían en unos 950 dólares [886 euros] en mano después de impuestos".

En los comentarios, el mensaje que más se repite es el de cómo se hace para ir para allá a trabajar.