Esta es el arma secreta de una madre para dejar como nuevos los 'culos' de las sartenes

La tuitera Ana (@ymuchosmemes) ha subido a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, un singular consejo de su madre para dejar como nuevos los 'culos' de las sartenes.

"He trabajado en hostelería mil años y nunca he visto unos culos de sartén tan limpios como los de mi madre, así que le he preguntado cómo los tenía así de bien", ha empezado contando la tuitera.

Así, ha continuado explicando que, tras la petición de su hija, la madre ha sacado "un bote misterioso" y le ha dicho: "No te puedo echar en una botella normal PORQUE LA DERRITE".

"Procede a sacar un recipiente apto para ácido de reina alien y me da una pequeña cantidad diciendo: Úsalo con la sartén caliente, pero con guantes, y apártate, no respires", ha relatado Ana.

Después de que su hija, atónita, le preguntase qué era ese producto, la madre sólo le ha contestado con un concluyente "limpia muy bien". "NUEVOS. Ha dejado los culos de las sartenes NUEVOS", ha asegurado la tuitera, asombrada.

"¿Qué es? No lo sé. ¿Por qué sigue viva mi madre? Porque Dios la ama. Con 10 litros de eso puedo conquistar un país, estoy segura", ha concluido de forma divertida el hilo la creadora de contenido.

La curiosa historia ha sorprendido también a los usuarios X, quienes no han perdido la oportunidad de seguir con las bromas: "Una vez a tu madre se le cayó ese bote al suelo en Hiroshima".

Para responder a la curiosidad de los tuiteros, la usuaria ha explicado en comentarios cuál es la procedencia del producto: "A mi madre se lo ha dado un vecino que trabaja vendiendo productos de limpieza, en una garrafa de 5 litros sin etiqueta. Es sangre de reina Alien, es lo que he decidido creer".