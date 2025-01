Estafa así a un estafador que puso a la venta una moneda normal de un euro por 100€

El popular usuario de TikTok @dannyesege está arrasando en esa red social al contar cómo estafó a un estafador que puso a la venta en Wallapop una moneda normal y corriente de un euro por un precio de 100 euros.

"Estaba mirando anuncios y encontré uno que vende una moneda de un euro por 100 dólares. Él se cree que me va a estafar, pero le estafaré yo antes. Abrí el chat y le dije que estaba interesado en su euro. Y me dijo: ok. Así que lo compré", empieza explicando.

"Mi plan es hacerle creer que esa moneda es muy especial y que vale muchísimo dinero, y así lo que va a querer es que yo le devuelva su moneda. Esperé un par de días y... Ya llegó la moneda. Es un euro completamente normal", comprueba.

"Voy a decirle que muchas gracias, que llevaba mucho tiempo buscando esta moneda", explica. La otra persona replicó: "¿Ah sí? ¿Y eso?".

"Se preocupó ehhh. Es una moneda muy especial, solo existen tres en todo el mundo", le dijo al otro, que respondió: "Anda, qué me dices. ¿De cuánto valor hablamos?".

"Eh... cuesta 10.000 euros. No me gusta mentir, pero él me mintió antes. Ahí me dejó de contestar. Sentí que fracasé. Hasta el día siguiente", admite.

Ese día, la otra persona le escribió: "Hola, perdona que te moleste, pero al parecer hubo un error y esa moneda es de mi padre, se la cogí prestada por error y la quiere de vuelta. ¿Podrías devolvérmela?".

La respuesta de @dannyesege fue tajante: "Te la devuelvo por 101 euros. Estafamos al estafador".