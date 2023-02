Este tuit de Quique Peinado arrasa: hasta Belarra entra en el juego

"No voy a parar en esta lucha". Así de rotundo se ha pronunciado el periodista Quique Peinado en Twitter, donde ha abierto un debate gastronómico en el que ha entrado hasta la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.

"El que le echa limón a una ración de calamares sin preguntar a los demás merece destierro y señalamiento", ha asegurado en la red social del pájaro azul.

Y ha añadido: "Me inmolo en esto porque sé que no estoy solo". La publicación de este domingo acumula ya más de 1.800 me gusta en pocas horas, y a juzgar por la riada de comentarios que ha recibido, no le falta razón, no está solo. Aunque también ha intervenido más de uno que no se ha mostrado nada de acuerdo.

Lo que está claro es que el tema levanta pasiones. Entre los que han reaccionado a la publicación ha estado Belarra, quien ha sentenciado: "Se tenía que decir y se dijo".

"Hay gente que incluso lo hace con la paella. Pa rasgarse las vestiduras", ha respondido por su parte la actriz Anabel Alonso. También, aunque en el otro lado del debate, ha reaccionado el pianista James Rhodes algo sorprendido: "Que?! ¿Hay gente que come calamares sin limón? Salvajes. Su linaje es débil. no sobrevivirán al invierno".