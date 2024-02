Esto le suele pasar a una venezolana que vive en Madrid en el bus: "Aquí te tienes que callar la boca"

Una usuaria de TikTok de orígen venezolano que vive en Madrid ha contado lo que suele pasar de forma habitual cuando usa el autobús y que en su país no es nada habitual que suceda.

"Les voy a contar algo que extraño de vivir en el tercer mundo, que ya me tiene harta. Algo que extraño de Venezuela, de mi país del tercer mundo, es que en Venezuela, cuando tú pides la parada y el autobús no se para tú le gritas 'la parada, me vas a llevar para tu casa'", ha contado.

Cuando esto sucede todo el mundo se pone de pie y la gente le grita al conductor del autobús, que rápidamente se para, de este modo la persona en cuestión se baja y no tiene que esperar a la siguiente parada: "Pues en Europa si el señor se pasa la parada te jodiste".

"Cada vez que me pasa esta vaina de que el autobús no se para en la parada y tengo que caminar como una estúpida en la calle por la cara, porque sí, una parte de mi se muere porque en Venezuela le hubiese gritado pero en cambio aquí te tienes que callar la boca y aguantarte", ha sentenciado.