Está mandando un audio por WhatsApp por la calle y una señora se mete de lleno para decirle todo esto

Mandar audios de WhatsApp se ha convertido en una nueva forma de comunicación, sobre todo de los millennials hacia atrás, ya que tanto esta generación como la Z tiene bastante aversión por las llamadas de teléfono.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En TikTok se ha viralizado lo que le ha ocurrido a una mujer que mandaba un audio paseando por Sevilla a una amiga. Esta persona ha soltado en ese audio un "me cago en dios", algo que ha enfurecido a otra mujer que pasaba por ahí.

"Uy perdone señora, me cago en dios es una típica frase andaluza. Bueno disculpe, voy a decir a otra cosa", ha dicho mientras la señora, de fondo, la increpaba por usar ese vocabulario.

"Pues María, no me cago en nadie", ha terminado diciendo ante lo que parece, ahora sí, una risotada de la señora. "Joyitas que hacen a una testigo de que en Sevilla no se puede blasfemar. Viva el arte y la educación", ha escrito junto al vídeo de la conversación en la red social china.