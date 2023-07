Estupefacción por la respuesta que le dio su novio cuando le pidió ir a ver la película 'Barbie'

La usuaria de Twitter @VictoriaSalcido ha provocado una oleada de estupefacción en esa red social tras subir una conversación de WhatsApp en la que muestra la respuesta que le dio su novio cuando le pidió ir juntos a ver la película de Barbie.

"Le dije a mi vato si me llevaba a ver barbie y me contestó esto. Cada fav es un date cuenta amiga", ha escrito la usuaria junto al pantallazo de pantalla, en el que se ve cómo le dice a su pareja: "¿No me vas a llevar a ver Barbie?".

"Porque es de morras [mujeres] esa película. Si vamos a hacer algo o ver algo, ¿por qué no algo que disfrutemos los dos? ¿No te parece?", le responde él.

Y ella argumenta: "Pues sí, pero también se trata de hacer cosas que le gusten al otro. Yo iría a ver cualquier cosa por ti". Y él remata: "Sí, si quieres también me pinto las uñas, Victoria".

