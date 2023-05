Varios expertos explican qué pasa realmente con el chorizo de Carrefour tras el vídeo viral

Un vídeo circula desde hace días con fuerza por las redes sociales. En él se ve cómo una persona agarra de un estante un paquete de taquitos de chorizo de Carrefour y señala uno de sus ingredientes: "Colorante (cochinilla)".

"Chorizo de Carrefour impregnado en una buena dosis de insectos mal olientes. Los has comprado ya!!!!! NO A LA #AGENDA2030", ha escrito el tuitero junto a la imágenes, que han provocado el susto de muchos y el enfado de otros tantos, que han señalado que eso no es ninguna novedad.

También los expertos han puesto el grito en el cielo porque, subrayan, trata de crear alarma de forma innecesaria con algo habitual. Por ejemplo, la tecnóloga de alimentos Gemma del Caño ha respondido: "A mí me preocupa que, por para cosa que acabáis de descubrir, os alarméis de esa manera pensando que es novedad antes de buscar información. Más que nada porque quedáis fatal".

Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos, ha explicado que "el código E120 designa los colorantes rojo cochinilla, ácido carmínico y carmines, que dan color por ejemplo a yogures de fresa y barras de labios".

"Se obtienen desde hace milenios a partir del insecto Dactylopius coccus Costa, que crece sobre cáctus. Su uso es seguro", recalca, insistiendo en el hecho de que su utilización no es ninguna novedad.

Mientras, Adrián Conde, veterinario y etólogo clínico, ha subrayado que "la cochinilla usada como aditivo, puedes encontrarla como E-120 también" y que "hace añooooooos que se usa".