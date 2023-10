Explica cuánto le ha costado tener un catarro en Irlanda: "No quiero imaginar cuando sea algo grave"

El usuario de TikTok @marcosperellim, español que vive en Irlanda, ha contado cuánto le ha costado tener un simple catarro en aquel país y, a raíz de esa experiencia, ha asegurado que echa mucho de menos España.

"Acabo de salir de aquí de la farmacia, estamos en Dublín, y en qué momento se me ha ocurrido ponerme malo en este país. Echo de menos España", empieza diciendo.

"Llevo dos días encontrándome como el puto culo. Ayer tenía que ir a trabajar y no pude. Tengo sinusitis, fiebre. Mi jefa me dijo: tienes que ir al médico y darme un justificante. Pues bien, voy al médico y cuando le comento lo que me ocurre me dice: muy bien, perfecto, vale. 10 minutos eh, 10 minutos. Y me cobra 60 euros", cuenta.

Pero ahí no acaba la historia: "No con todo y con eso me dice: tienes que comprarte amoxicilina y un spray para la nariz. Pues mirad, chicos, aquí os dejo el ticket de la farmacia. Unos 96 euros me ha costado entre el médico y los medicamentos. Te echo de menos, España".

El usuario ha señalado que no se quiere imaginar qué pasará cuando "sea algo grave". En los comentarios, algunos usuarios le han preguntado si no tiene la tarjeta sanitaria europea y él ha respondido: "Solo tiene una validez de 3 meses".