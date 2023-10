Un estadounidense que no habla español trata de encontrar un "rodillo de pelusa" y ojo a la aventura

El usuario de TikTok @damedamian, un estadounidense que está viviendo en España, ha grabado la aventura que ha vivido al intentar comprar un "rollo de pelusa", es decir, uno de esos rollos que se utilizan para quitar las pelusas de la ropa.

El joven admite que no habla español, así que empieza buscando en Google Translate qué tiene que decir para preguntar dónde puede adquirir uno. Una mujer le dice por la calle que vaya al centro comercial Gran Vía 2, pero llega allí y tampoco sabe dónde ir, así que vuelve a preguntar, como buenamente puede, y una mujer le dice que vaya al Carrefour.

"No creo que ella supiera lo que estaba diciendo al principio", admite el joven, que ya en el hipermercado vuelve a preguntar dónde están los "rollos de pelusa". Pero un hombre le entiende mal, piensa que lo que quiere son raviolis y le manda a la sección de pasta.

"Algo me confundió aquí porque me preguntó si estaba buscando raviolis y dije que sí, así que tuve que preguntarle a otra persona", explica el usuario, que muestra cómo una mujer le envía a la sección de planchas, donde no encuentra lo que busca.

Otro hombre le dice que vaya a electrónica. "No sé si esto es una sorpresa, pero no lo tienen aquí", se lamenta antes de probar con otra técnica: enseñar directamente una foto del objeto que quiere comprar.

Una mujer finalmente le envía al lugar donde sí están, pero él no la entiende y se va a otro sitio antes de encontrarlo al fin. "Estaba en la parte más ridícula de la tienda", concluye.