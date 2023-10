Se va de Erasmus a Brasil y suelta esto en público en su primera clase: jaque mate

El usuario de TikTok @rodri_soriano ha mostrado cómo fue su primer día de clase de Erasmus en Brasil, donde ha ido para cursar el cuarto curso de Periodismo.

"A mí la facultad me da una sensación de que es una facultad de Bellas Artes pero ambientada como entre Jurassic Park y las 3.000", dice mientras enfoca el edificio y señala: "Estos árboles tienen más edad que la reina de Inglaterra".

Luego demuestra los problemas que tuvo para saber a dónde tenía que ir: "Yo no tengo ni idea de dónde está mi aula. No tengo ni idea de dónde estoy y encima uno me envía para un lado, el otro para el otro. Encima es que si fuera bien de tiempo vale, pero es que llevo 15 minutos de retraso".

Al final entra en clase y graba su presentación: "Mi nombre es Rodrigo, mi portugués no es bueno, vengo de España. Estoy estudiando periodismo, vengo a hacer el cuarto curso. Me gusta el periodismo deportivo y análisis de prácticas discursivas", dice justamente en esa misma asignatura.

Eso provoca la carcajada generaliza y el alboroto en clase. En medio del jaleo, él suelta: "No entiendo un carajo".