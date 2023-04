La extraña reseña en Google al restaurante de MasterChef (y su respuesta) dan que hablar en Twitter

Las reseñas que los clientes dejan en plataformas como Google y Tripadvisor a restaurantes se han convertido en todo un caballo de batalla para los hosteleros, que son conscientes de la importancia que una buena o una mala reputación tiene en su negocio.

Por eso, muchos se afanan en cuidar a quienes les puntúan bien y tratan de matizar a quienes les ponen opiniones negativas. Pero, en ocasiones, las reseñas y las respuestas se convierten en pura fantasía, poesía, y acaban arrasando en las redes sociales.

La última muestra la ha dado el restaurante de MasterChef, ubicado en Madrid, que hace un año respondió a una extraña opinión que una clienta les dejó en Google. Todo ello se ha hecho ahora viral en Twitter, después de que lo compartiese en esa red social la popular cuenta @soycamarero.

La usuaria escribió: "Hola, pasé una mala experiencia. Mi marido y yo cuando fuimos el jueves. Pues al entrar no encontramos a Pepe, Samanta y Jordi. No había ninguno ni ningún exconcursante. Me puse triste y nerviosa y angustiada pues había viajado desde Ceuta para ir al restaurante y dar una vuelta por Madrid".

Y sigue: "Luego, al salir, me di cuenta de que no entré al restaurante sino que me equivoqué y entré a otro por la culpa de la mala dirección puesta".

"Aún así no quiero volver. No me gustó la experiencia, la verdad, el programa tampoco me gusta. No sé por qué fui, me dio un espasmo y la visión me dijo de ir una mala visión desde luego, desde que volví a Ceuta he estado en tratamiento psicológico por la mala experiencia que he pasado queriendo olvidar lo que he vivido", prosigue.

Y finaliza: "Qué mal lo he pasado. Llevo sin dormir tres días. ¿Debería volver? Amén y bendiciones. Tengo amigos en Punta de Tarifa".

La respuesta del restaurante también es para verla: "No nos queda claro muy bien su valoración, ya que según lo leído no estuvo en nuestro restaurante. Lamentamos su experiencia y las secuelas sufridas. Un saludo".