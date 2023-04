Un farmacéutico desmonta la teoría que está circulando sobre un conocido medicamento

El conocidísimo FarmacéuticoFernández, uno de los más seguidos en las redes sociales, ha publicado un vídeo en su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 2,7 millones de seguidos, en el que ha ironizado sobre la última teoría relacionada con el medicamento Espidifen.

Este medicamento, que se utiliza entre otras cosas para combatir los dolores de cabeza o las migrañas, se ha visto en vuelto en una polémica, según el experto, por su reacción al contacto con el agua.

"Han decidido liberar el contenido del sobre en un recipiente con agua y han descubierto que las partículas que lo forman al contactar con el agua cobran vida y se ponen a bailotear de un lado para otro como si fueran pulgas de agua", ha comenzado explicando.

Según Fernández, la teoría que se está defendiendo y que más adeptos ha ganado es que este medicamente contiene "elementos nanotecnológicos", que reaccionarían con los impulsos del cerebro y corazón para "saber lo que piensas y poder controlarte".

Fernández ha ironizado con esta teoría de lo más surrealista: "No soy experto en nanotecnología, pero me parece una cosa cara y añadirlo a un medicamento para saber lo que piensas el día de jaqueca no me parece muy rentable".

El farmacéutico ha rematado el vídeo explicando la teoría real de una forma humorística: "Me parece que es un medicamente efervescente y que cuando lo echas en agua reacciona. Me parece una teoría que tiene más sentido".