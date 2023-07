Feijóo, en medio del debate, nombra a 'El Hormiguero' y Sánchez salta de inmediato

Bronco debate el que están protagonizando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara de Atresmedia. Los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno se han interrumpido constantemente, han dado datos contradictorios y se han enzarzado en varias ocasiones.

En un momento del debate, el dirigente del PP se ha dirigido al presidente del Gobierno y le ha llegado a decir que no está en El Hormiguero y que le deje hablar. "Ustedes están cambiando derechos por votos, principios por sillones", ha dicho el líder del PSOE antes de que el del PP interrumpiese.

"Esto no es el programa del señor El Hormiguero. Este no es el programa de El Hormiguero. Déjeme hablar", ha llegado a decir Feijóo. "Sea usted empático con las mujeres que están sufriendo la violencia de género y no salte usted a El Hormiguero", ha dicho tajante Sánchez.