Batet critica a Feijóo por hacer solo un cara a cara: "Tiene miedo a su propia solvencia"

Europa Press via Getty Images

La cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona, Meritxell Batet, ha criticado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber aceptado solo un debate cara a cara con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y lo ha atribuido a que "tiene miedo a su propia solvencia".

En una atención a los medios de comunicación desde Cardona (Barcelona), junto con el candidato número 10 del PSC por Barcelona, Ferran Verdejo, la presidenta del Congreso de los Diputados ha lamentado que el de hoy sea el único debate a dos entre los candidatos del PP y del PSOE a la presidencia del Gobierno.

"Es una lástima que Feijóo no quiera dar más la cara y este sea el único debate cara a cara. Creo esta negativa solo responde a que o bien no tiene un proyecto de país o que no lo puede explicar o que tienen miedo a su propia solvencia para presentarse a debates sin miedo", ha señalado Batet.

Feijóo está "poco preparado"

Según la candidata socialista, quien opta a la presidencia del Gobierno "tiene que ser una persona que ofrezca seguridad, valentía y, sobre todo, que tenga un proyecto de país".

Al respecto, ha destacado que Sánchez es un líder "con inteligencia, con valía política y con una talla internacional indiscutible, reconocido y admirado en Europa y el resto del mundo".

En contraposición, ha señalado que Feijóo está "poco preparado", "asume las políticas de Vox" y "lo único que hace es hablar de los territorios de España para generar más confrontación y división".

Batet ha insistido en que Sánchez representa una España "que avanza y mira al futuro con esperanza e ilusión", mientras que Feijóo simboliza "una España de retroceso, que mira al pasado, con pérdida de derechos, enriquecimiento de unos pocos, los de siempre, y generando división territorial".