Francino se entera en directo de que Óscar Puente va a replicar a Feijóo y reacciona: ojo al gesto

El presentador de La Ventana (Cadena Ser), Carles Francino, ha reaccionado en directo al enterarse de que el socialista Óscar Puente, expresidente de Valladolid, iba a ser el encargado de replicar a Alberto Núñez Feijóo.

Son muchos los que en redes sociales han comentado la 'jugada' del PSOE, que ha elegido a Puente para rebatir el discurso de investidura del popular que ha tenido lugar este martes en la Cámara Baja.

Así lo ha descrito, desde el Congreso de los Diputados, la periodista de Cadena Ser: "Sorpresa grande, Francino, porque es muy inusual. Él ni siquiera es el portavoz parlamentario, ni pertenece a la dirección del grupo. El PSOE ha querido romper la tradición y sorprender".

No obstante, la comunicadora ha advertido de que este giro de guion "no quiere decir que, en algún momento de la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tome la palabra, ya que puede hacerlo en el turno segundo de réplica".

Por su parte, Francino ha calificado la estrategia como una "falta de respeto, porque hay unas normas y un decoro" que hay que cumplir "en el Parlamento".

De hecho, nada más escuchar quien iba a ser el portavoz socialista ha gesticulado con la cara para dar a entender su clara disconformidad con la decisión del PSOE.