Frank Cuesta estalla y la escena se ha visto un millón de veces: "¡Llamaré y que te denuncien!"

El popular aventurero Frank Cuesta ha estallado contra el yuoutuber YoSoyPlex por un vídeo que éste ha subido a su canal y en el que muestra que ha comprado una capibara como mascota.

La respuesta de Cuesta, completamente indignado, se está compartiendo de forma masiva en Twitter, hasta el punto que en menos de un día supera ya el millón de reproducciones.

En el vídeo, el aventurero llama al youtuber "yo soy gilipollas" y muestra cómo se comportan esos animales: "La capibara, cuando yo me paro, se para, tienen una distancia de seguridad, de confort, aunque lleven ya varios años viviendo aquí no dejan de ser animales asalvajados, que necesitan agua, espacio grande."

"Cuando haces un vídeo y lo titulas como 'la mejor mascosta del mundo', yo directamente me cago en tu puta madre y en la de todos tus amigos que te están sonriendo y riendo las gracias", asegura Frank Cuesta, que critica que el mismo youtuber ya subió un vídeo que le molestó.

"Te veía haciendo el gilipollas con un cocodrilo, con una cinta en la boca y tú haciéndote el machote, que seguramente te lo dieron de un centro de rescate o de un zoo", recuerda.

Sobre el vídeo de la capibara, dice: "Veo que abres la caja, que sale corriendo confundida y con miedo, que te pones al lado de ella y cuando tú haces 'hola' haces un movimiento, ella intenta irse pero ve al cámara delante y no tiene salida. Esa posición que tiene es de miedo. La ves correr por un suelo normal. ¿Tú crees que ese es el suelo de una capibara? ¿Tú eres gilipollas?".

"La metes en una piscina que tendrá cloro, ¿o tendrá agua salda? ¿Tú crees que esa capibara está bien? ¿Por qué no se mete para abajo cuando la metes? Porque va nadando como pollo sin cabeza, está asustada. ¿Tú crees que eso es la mejor mascota del mundo?", sigue preguntando Cuesta.

"Por eso tengo un cabreo de la hostia. Llevo muchos años, más de 20, diciendo que si no hay demanda no hay negocio y no llego a tanta gente como tú porque no hago el gilipollas, y está muy bien hacer el gilipollas en internet, porque entretienes a mucha gente, haces tonterías, gracias y me parece estupendo. Pero cuando tú te metes en mi trabajo de 20 años y me cago en tu puta madre, como te digo, y en la de todos tus putos amigos que se ríen", insiste.

Y va a más: "Porque tendrías que estar dando ejemplo como influencer, como youtuber y decir: 'Esto no es una mascota, no debería estar aquí'. No, en cambio hago la gracia porque ganas dinerito con 21 años y te crees que eres algo. ¡Eres un gilipollas, un gilipollas! Ese canal hay que denunciarlo por puto abuso animal".

"Y con la nueva ley yo personalmente voy a llamar que te denuncien porque si no hay demanda no hay negocio. Si tuvieras decencia, os gustasen los animales, tendríais a los animales como animales, no como vuestro puto entretenimiento", zanja.