Estupefacción por esta conversación de un viajero con un trabajador de Ryanair: "¡Vamos a Asturias!"

La conversación que ha mantenido un pasajero con un trabajador de Ryanair en un vuelo que iba a aterrizar en Asturias está dejando estupefacto a más de uno en Twitter, donde el vídeo se ha hecho viral.

"Ya verás. Ya verás cómo le canto yo las cuarenta a este idiota", se oye decir al viajero, que para al tripulante en cuanto pasa por su lado. "Oye, perdona, ¿fuiste tú el que dijiste que este avión iba a Oviedo? Pues yo no voy a Oviedo", le dice. "¿Vas a Asturias?", le replica el trabajador.

"Claro. Y espero que el avión vaya también a Asturias. No a Oviedo. Porque si vamos a Oviedo lo llevamos jodido", dice el viajero. El trabajador se justifica: "El código del aeropuerto pone Oviedo". "Pero es que el avión no va a Oviedo, el aeropuerto es Asturias. Nosotros a Oviedo no vamos para nada, espero que no porque como vayamos a Oviedo lo llevamos jodido", insiste el usuario.

El tripulante le muestra el código, pero el pasajero insiste: "No, no. El código pone OVD. Pero eso no importa, no tiene nada que ver con Oviedo". "Pero yo digo el nombre que me sale en el código", explica el tripulante.

Aun así, la conversación no avanza: "¡Pero vamos a ver pero es que nosotros no vamos a Oviedo! Vamos a Asturias, Oviedo no tiene nada que ver". "¿Y Oviedo dónde está? ¿En Andalucía?", pregunta el empleado.

"¡Coño! Pues puedes decir también que vamos a Jaén! Vamos a ver, el avión va al aeropuerto de Asturias", insiste el viajero. "¿Y cambia mucho la cosa?", pregunta el tripulante. "¡Claro coño! ¡Que yo no voy a Oviedo! Y dijiste que si alguien no iba a Oviedo. ¡Yo no voy a Oviedo y estos señores tampoco van a Oviedo! ¡Coño!", replica el pasajero.

En vista del panorama, el empleado de la aerolínea acaba diciendo: "Pues lo siento, vamos a Asturias. Perdón eh". "Para la próxima vez ya lo sabes porque si no te lo van a volver a decir mil veces, gracias a dios el piloto sabrá donde vamos, porque si vamos a aterrizar en Oviedo lo llevamos jodido".

La escena ha provocado reacciones como estas e incluso la de algún usuario que explica que "en la ciudad de Oviedo no hay ningún aeropuerto": "El Aeropuerto de Asturias está situado en el concejo de Castrillón a unos 40 kms de Oviedo. El código OVD viene desde su construcción en los años 60 cuando no existían las autonomías actuales y Asturias era la Provincia de Oviedo".