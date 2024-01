Mercedes Milá llama tonto a Rubiales y José María García salta rápido: él usa otra palabra que tela

El periodista José María García ha reaccionado de forma inmediata cuando la presentadora Mercedes Milá ha llamado "tonto" a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol.

En un momento del programa de TVE No sé de qué me hablas, Milá ha dicho: "Estamos diciendo que la situación del fútbol femenino gracias a dios, gracias a ese tonto de Rubiales, porque no se puede ser más tonto...".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"No. No tienes razón", ha cortado García, a lo que Milá ha exclamado: "¿Que no tengo razón?". "No. A ese tonto de Rubiales...", ha dicho el periodista, que ha sido interrumpido por Inés Hernand reclamando que a esa pregunta debería responder la futbolista Vero Boquete, que también estaba en el plató.

"Cállate un poco ya, José María", ha pedido Hernand. Pero el periodista ha continuado: "Si es que no tenéis información. Señora letrada, silencio. El señor Rubiales ha sido un trágico presidente, pero no tenían que haberle echado por lo que le han echado, sino por otras mil razones que ella conoce mejor que yo".

Dicho eso, Boquete ha señalado que en la Federación han pasado muchas cosas desde hace mucho tiempo: "Teníamos que ir a representar a nuestro país en unas condiciones en las que no podíamos competir".

De hecho, ha recordado que en 2015 viajaron solo dos días antes al Mundial, por lo que jugaron el primer partido con jet lag, sin partidos de preparación y sin un staff preparado.

Dicho eso, Milá se ha reafirmado en que Rubiales es "un tonto a las tres": "Un tío que se levanta en un estadio y se coge así los huevos para decir qué bien lo hemos hecho".

"No es un tonto a las tres, el que hace eso es un macarra", ha respondido García, un adjetivo que ha apoyado la propia Boquete.