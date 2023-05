El funesto augurio de José Mujica sobre cómo puede acabar la guerra de Ucrania 

José Mujica, expresidente de Uruguay y una respetada voz a nivel mundial, ha lanzado un aviso sobre lo que puede pasar entre Rusia y Ucrania si no se opta por una vía diplomática inteligente.

En una entrevista en El Intermedio, el mandatario ha recordado que las guerras se pueden terminar de de dos maneras. Una de ellas: "Uno destroza al otro y punto y venció".

"Pero, cuando eso no se puede dar, cuando hay un peligro atómico de un lado y en el otro, que empiecen con armas tácticas atómicas y después no podamos pararlo, no hay otro camino que una negociación política inteligente", ha subrayado.

Mujica ha avisado de que, si por prejuicios, no se busca, "nos exponemos a riesgo de que desemboquemos en un conflicto nuclear".

"Ese es el dilema que tenemos por delante. No se trata de darle la razón a Rusia, tampoco se le puede amenazar con la OTAN parada en la frontera. Y aquí tenemos la enorme contradicción", ha señalado.

En su opinión ahora hay que "tomar decisiones con la realidad y mejor un poco de prudencia: "Como en todas guerras, lo primero que muere es la verdad y lo segundo el raciocinio".