Graban cómo viajan los perros en los aviones y da para pensárselo dos veces

El usuario de TikTok @diegomatthaus ha mostrado en una publicación en la red social cómo viajan los perros en un avión y ha lanzado un contundente mensaje que abre a reflexionar sobre las futuras decisiones cuando se quiera viajar con perros.

"Por esto no me gusta que la gente viaje con sus perros", ha iniciado en el vídeo, que cuenta con casi 9 millones de reproducciones y 1,1 millones de me gusta.

Los perros, tal y como ha mostrado, viajan en jaulas dentro de la bodega junto a las maletas. Uno de ellos se encontraba "tiritando: "Mirad lo mal que lo pasan los animales, lo mal que lo pasan aquí, encerrados durante horas".

"No viajéis con perros a no ser que sea muy necesario, por favor, lo pasan fatal", ha pedido a los internautas de TikTok, que han pedido "aviones pet friendly", refiriéndose a que dejen llevar a las mascotas dentro del avión.

"No son equipaje, tienen vida", ha escrito Nalah, que cuenta con 6.151 me gusta. Y 25.600 están de acuerdo con lo dicho por @laloles: "El problema no es la gente que viaja con perros, el problema son las aerolíneas que no dejan que vayan en cabina".