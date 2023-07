El grito de un reportero de laSexta cuando le cae una medusa en el brazo

Con el verano llegan, cómo no, las recomendaciones para tratar picaduras de medusa. Y un reportero de laSexta ha protagonizado un divertido momento durante una conexión en directo en la que explicaba precisamente eso con un dermatólogo.

Javier Bastida, uno de los reporteros 'todoterreno' de Más vale tarde se encontraba ayer en una playa en Cabo de Palos, Murcia, junto al dermatólogo Antonio Clemente. Ambos estaban explicando a Cristina Pardo y a los espectadores de laSexta qué hay que hacer en caso de picadura de una medusa cuando sucedió algo que nadie esperaba.

Clemente cogió un cubo lleno de agua para esparcirlo sobre el brazo de Bastida y escenificar así lo que había que hacer nada más recibir la picadura. Pero resulta que en el bol no solo había agua, sino también una medusa. Y, al volcarlo, cayó sobre el brazo del reportero, que alarmado gritó "¡Cuidado!".

Sin embargo, el dermatólogo le calmó asegurando que "Estas no pican". Tras las risas de Pardo desde plató, el reportero concluía su directo: "A mí me han picado pocas, y las que me han picado han muerto".

💀 El momento en el que una medusa cae en el brazo de un reportero de Más Vale Tarde: "¡Cuidado!"https://t.co/Akk36duYSj — laSexta (@laSextaTV) July 17, 2023

Cómo tratar la picadura de una medusa

Lo primero que hay que hacer, según Clemente es retirar los restos de la medusa. Después hay que intentar echar mucho agua de mar encima de la picadura con un cubo para eliminar todo. Nunca con agua dulce.

A continuación, es necesario meter hielos dentro de una bolsa y colocarlo sobre la zona de la picadura para intentar disminuir la inflamación y el dolor. El siguiente paso es el más importante: acudir al médico para que ponga el tratamiento adecuado.

Además, Clemente hace una recomendación muy clara. No utilizar amoníaco, ni vinagre ni otros remedios caseros. Lo más importante es limpiar solo con agua de mar y acudir a un profesional sanitario lo antes posible.