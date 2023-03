Guillermo Fesser avisa de lo que a Vox le gustaría hacer en España y cómo quieren llegar a ello

El periodista Guillermo Fesser ha lanzado un aviso sobre lo que, en su opinión, le gustaría hacer a Vox en España.

En una entrevista en Pandemia Digital, donde ha hablado de su libro Marcelo, Fesser ha sentenciado: "A Vox le gustaría que España fueran ellos y que ellos hicieran negocios y decirnos: 'Ya os vamos a decir nosotros lo que tenéis que hacer y lo que no".

"No quieren opiniones de nadie más, es que es el problema. La extrema derecha se disfraza estupendamente de valores humanos, de la cristiandad, de Europa, de defensa de la mujer y tal", ha explicado.

"Claro, defensa de la mujer. Que tienen a la mujer en un altar como la virgen María, pero delicada y que nadie la toque, pero luego que no vaya a bajar la virgen de ahí y se ponga a trabajar o que tenga algunas ideas en el comité de empresa. Que esté ahí y que tenga el hijito y cómo te queremos madre y qué guapa estás y un besito, pero que no vayas a opinar", ha asegurado el periodista.

En su opinión, "la extrema derecha no quiere que nadie más opine ni que nadie más participe, no quiere que la vida sea una fiesta en la que todo el mundo participe y aporte sus ideas, sus propios juegos de la infancia": "Quiere que la vida sea su club privado, lo suyo y por la ventana ver a los negritos y a los hispanos y a los asiáticos y saludarles así con la manita pero que no entren".

"¿En Vox cuánta gente se llama Sánchez y Martínez de los que mandan? Todos tienen apellidos compuestos y, si miras, son todos descendientes de lo mismo, de la gente a la que los reyes católicos y el resto de los reyes les dieron territorios", ha asegurado.

Y ha zanjado: "Es que es muy fuerte. Esa es la historia. Al final lo que quieren es que España no sea todo esto y que no te quiten el título, los privilegios que te dieron los reyes católicos, que igual te los merecías, pero que han pasado 500 años entonces igual hay que revisar eso".