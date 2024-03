Hace 4 años dejó de responderla, ahora le manda estos mensajes y la réplica de ella es de jaque mate

La usuaria de X @cretinadepueblo ha publicado uno de los mensajes más difundidos de los últimos días tras compartir la conversación de WhatsApp que ha tenido con una persona con la que quedó hace cuatro años y que le dejó de contestar en aquella época.

La usuaria ha compartido los pantallazos junto al mensaje "¿Quién cojones guarda el teléfono de alguien con quien no habla hace 4 años?". Y en tres días ya supera los 5.000 'me gusta' gracias a la respuesta que le dio.

"Helo!!! ¿Sabes? Te acabo de ver en Tinder y casi le doy para que te pudieras reír un poco al ver el match. Pero nooo, mejor te saludo directo por aquí", dice. Ella reacciona con sinceridad: "Hostia, pues no tengo ni idea de quién eres. Además, has hecho bien, no uso Tinder desde hace meses".

En ese momento, la otra persona asegura que llevaba también un año sin usar la aplicación y le da nociones para que recuerde quién es: "Acabamos cenando en un sitio caro sin quererlo". Y le dice dónde trabajaba ella.

Es entonces cuando empiezan sus respuestas geniales: "Ya te recuerdo. Y luego tú dejaste de contestarme los mensajes. Sí me acuerdo".

"Baia, ese dato no me deja en gran lugar", dice la otra persona. Y ella remata a lo grande: "En ningún lugar... No te gusté físicamente y no pasa nada. Solo que dudo mucho que ahora lo haga, sigo igual sólo que cuatro años más vieja. Pero gracias por recordarme que he de entrar a borrar mi perfil".