La nota de un cliente al que no le gusta la lechuga es para que los camareros salgan huyendo

Los camareros están, por desgracia, acostumbrados a clientes de todo tipo: los educados y aquellos que piensan que, por pagar, tienen derecho a tratar a los trabajadores de cualquier forma.

Pero hay consumidores que todavía van un poco más lejos de lo normal, como ha demostrado la popular cuenta @soycamarero, que ha publicado en su cuenta de Instagram la nota que un cliente dejó en un pedido.

Como se puede deducir del comentario, a esa persona no le gustaba nada la lechuga y decidió dejar bien claro que no quería que los trabajadores incluyesen ese producto en ningún sitio.

"Salsa roja y sin lechu. Te lo juro que no traigas lechu por tu raza. Como traigas un trozo de lechu te encañono", dice el mensaje del consumidor.

En los comentarios, son muchos los que no entienden ni a qué se puede referir esa persona. Algunos cree que lo que no quiere es kétchup, pero otros tantos subrayan que, si fuese eso, no hablaría de "un trozo".

Otros quieren creer que el mensaje está escrito simplemente con tono de humor y otros ponen el grito en el cielo por las formas. "Yo directamente le llamo y le digo que pide la devolución, porque no le atiendo", avisa una usuaria.