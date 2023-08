Hace una fiesta en su casa, su madre le pregunta que "cómo ha ido" y el desenlace es espectacular

El verano es un momento en el que la vida social aumenta por completo. Las fiestas de los pueblos, las vacaciones con amigos, las bodas y los cumpleaños copan las agendas de muchas personas en vacaciones.

Algo que Salma, la usuaria de Twitter @criticonatetona, ha hecho en los últimos días, celebrando una fiesta en su casa junto a sus amigos.

Una celebración que contaba con el permiso de su madre, pero la sorpresa que se terminó llevando tras escribirla en WhatsApp fue todavía más llamativa.

"Buenos días. ¿Cómo ha ido?", preguntó la progenitora de la joven. Algo a lo que ella contestó usando una única palabra: "top". "¿Cuántos eran en casa?", volvió a cuestionar su madre.

La protagonista, lejos de dar muchos detalles, explicó que "los de siempre", pero hubo un detalle que olvidó, desactivar las cámaras del jardín.

"Me dijiste los chicos de pádel y el grupo de amigas con las que fuiste a Menorca. Salma no has desactivado las cámaras del jardín. Como mínimo unos 30 había ahí", aseguró su madre, junto a un sticker todavía más gracioso.

La joven no ha dudado en pedir a sus seguidores que recen por ella, pero, tras compartir la conversación en Twitter, se ha convertido en todo un fenómeno viral, con más de 22.900 me gusta y decenas de respuestas.