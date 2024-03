Hace una reflexión sobre la comida española, pregunta a sus seguidores y la respuesta es unánime

La gastronomía española siempre está considerada como una de las mejores del mundo tanto por su variedad de productos como por el hecho de ser saludable y rica. Sin embargo, la usuaria Lucía Roma, una joven conocida en TikTok como @luciaroma_official, ha querido hacer un experimento para comprobar que de verdad esta afirmación es cierta.

"He leído una cosa que me ha dolido profundamente pero me ha hecho reflexionar. Y es que la comida española está sobrevalorada y que la comida española solo le gustan a los españoles", ha explicado.

Roma ha añadido su punto de vista: "No conozco un español que no lo diga ni a un inmigrante español que no la eche de menos en cuanto sea preguntado por lo que más añora".

"¿Será verdad? ¿Será que la tenemos sobrevalorada? Necesito salir de dudas para que todo no español me diga si está sobrevalorada o no", ha asegurado la creadora de contenido.

Entre los comentarios, la mayoría han sido positivos y han destacado que puede que no sea la mejor del mundo, pero que es una de las mejores.