El hilo que triunfa en Twitter y retrata la precariedad laboral en España

El usuario @cismabrides ha publicado un hilo de Twitter denunciando que, a pesar de la amplia experiencia laboral y los estudios adquiridos, siempre ha tenido "contratos precarios", lo que ha provocado que, a sus 34 años, no tenga "ni un mínimo de estabilidad para garantizar el bienestar sel sector cultural".

Aunque el empleo juvenil ha mejorado con el tiempo, lo cierto es que lo hace muy lentamente. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de hace unos meses, a raíz de la pandemia, los jóvenes afrontan, especialmente los de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, "una pérdida porcentual de empleo mucho mayor que la de los adultos".

Un documento de la OIT publicado hace aproximadamente quince días también refleja "el insuficiente aumento del empleo a escala mundial y la dificultad para fomentar el trabajo decente que pueden poner en riesgo la justicia social", algo que afecta a toda la población en su conjunto.

Esta es la situación que sufre el internauta, que, a pesar de tener "una carrera (segundo de su promoción), dos másteres, idiomas y experiencia desde la docencia", a sus 34 años se encuentra estudiando una oposición porque es "la ÚNICA vía en España".

"Por culpa de contratos precarios, aún no he hecho los cuatro años cotizados -me faltan 28 días-. Vivo en un país lleno de patrimonio, historia y turismo, pero nadie es capaz de ofrecernos algo que nos dé una mínima estabilidad que garantice el bienestar del sector cultural"; ha lamentado.

Asimismo, el usuario de Twitter ha asegurado que, para trabajar en cultura, tienes que elegir: "O das tu vida -con sus festivos, fines de semana, etc.- por tres perras para "sentirte realizado" o vives con tus padres eternamente. Yo, como muchos otros, estoy en proceso de preparar unas oposiciones, la ÚNICA vía en España".

Según el docente, esto es lo que les espera a las personas que hayan cursado carreras de humanidades. "Y aquí estoy, con los apuntes por delante, pensando que no hay futuro si no consigo -antes o después- una plaza. Y nadie va a mover un dedo, nadie va a hacer nada para mejorar esto, aunque la imagen de España sea gente como yo", ha concluido.

La publicación ha recibido multitud de interacciones de usuarios dando ánimos al tuitero, muchos, incluso, han asegurado estar en la misma situación.