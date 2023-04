"Hirviendo que no queme": un camarero muestra las peticiones de unos clientes que son de no creer

La hora de pedir los cafés es una de las más complicadas para los camareros: es casi imposible que dos personas coincidan en su petición y cada cual tiene un gusto diferente (y muy específico) sobre este producto.

El usuario de TikTok @whiskeii ha subido a esa red social un vídeo en el que muestra las sorprendentes peticiones que le hizo un grupo de clientes. "Un café con leche con leche se soja, con sacarina, leche natural, corto de café en vaso", empieza diciendo, a la vez que matiza que este "tiene un pase" porque es un tipo que le han pedido "bastantes veces".

"La segunda ya empieza: un cortado, leche sin lactosa, entenderé que te siente mal la lechita, lo quieres caliente, perfecto, en vaso y con azúcar moreno. No vaya a ser que el azúcar normal te vuelva blanca", dice el camarero.

Y sigue: "Este ya se lleva la palma, que no sabía si darle con la mano abierta para que no se reproduzca para que no vaya a otro bar. Cerveza natural en un vaso de tubo. O sea, a ti te gusta beber pis de burra y que la gente te diga gilipollas por tú creerte que es un cubata".

"La siguiente me pide un zumo de kiwi natural y yo como gilipollas que soy voy y apunto que sí pensando que teníamos zumo de kiwi natural. Después de repetirle que no tengo, me pide un Cacaolat hirviendo pero que no queme. Entonces le digo: ¿lo quieres hirviendo pero que no te queme? Pídelo natural, pídemelo templado, no me digas hirviendo, porque como te lo ponga hirviendo vas a estar hasta mañana soplando que hasta los barcos del puerto se van a mover", concluye.