Una hostelera confiesa en La Sexta qué hace con sus trabajadores y escandaliza a los presentes 

Una hostelera que tiene varios restaurantes en Madrid ha escandalizado a los presentes en el programa La Sexta Xplica al confesar en público qué hace con sus trabajadores.

Durante un debate, ha tomado la palabra para admitir: "Quiero decir la verdad, me voy a quemar aquí. Pago conforme al convenio de hostelería de Madrid, pero la realidad es que no todas las horas en seguridad social".

"Osea que estás en fraude", le ha espetado Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, a lo que la empresaria ha reiterado: "Doy el sueldo que me indica el convenio".

Una economista ha subrayado entonces que la clave para evitar la rotación y "retener el capital humano" es ofrecer un mejor salario: "Lo haces si quieres evitar la rotación porque un trabajador que no rota es mas productivo, aprende mejor el oficio y lo va a desempeñar mejor".

"Eso en hostelería no funciona es un trabajo muy pesado. a mí no me ha funcionado. Yo lo he intentado de aplicar", se ha justificado la empresaria antes de que Báez pasase al ataque: "Es preocupante lo que acaba de decir porque al final acaba de declarar aquí que hay horas que no declara a la seguridad social y eso es fraude de ley".

"Al final lo que hacen es justificar que los jóvenes no quieren trabajar o no quieren este trabajo cobrando un salario mísero y la realidad es que es incumple la ley, es ilegal, tienen que estar de alta todas las horas y pagar el sueldo de todas las horas. Y lo que está haciendo esta dueña es ilegal y no es justificable. Eso es fraude", ha denunciado.

"Muchos trabajadores no quieren", se han justificado algunos de los empresarios presentes en el plató.