Viajan a Estados Unidos y se quedan a cuadros al ver cómo son allí los jamones: explican el porqué

La cuenta de TikTok @jamonlovers ha subido un vídeo en el que muestran cómo son en Estados Unidos los jamones, que allí llegan sin pezuña, y han explicado el porqué.

"¿Sabéis por qué los jamones en Estados Unidos no tienen pezuña? Es lo primero que nos llama la atención cuando estamos allí y nos encontramos con un jamón", señalan en un vídeo.

Los autores de esa cuenta explican que eso se debe principalmente a dos razones. La primera, de tipo cultural: "Los extranjeros no están acostumbrados a ver el jamón como nosotros, desde que somos pequeños tanto en bares, restaurantes, tiendas o incluso en nuestras propias casas".

Por eso, subrayan, "la pezuña les produce rechazo" y al quitársela "este hecho se mitiga". La segunda razón tiene que ver directamente con las exigencias para exportar jamón a Estados Unidos, ya que se requiere que "no haya presencia ninguna de la bacteria Listeria monocytogenes".

"Por temas operativos y para reducir las posibilidades de la Listeria se le quita la pezuña al jamón", explican.

Santiago Martín, gerente de Embutidos Fermín, ya explicó hace unos años en la Guía Repsol que quitarle la pezuña al jamón es algo obligatorio en Estados Unidos: "Nos parecía que iba a ser muy grave pero luego nos dimos cuenta de que no lo es tanto porque pienso que puede ser hasta beneficioso".

"El jamón ibérico se ha identificado siempre en España como pata negra y eso está bien porque es pata negra, pero no es la principal cualidad del ibérico. Hay muchos cerdos, que no siendo ibéricos, como el chino, son pata negra. Que en EEUU se aprenda a valorar el jamón por lo que es en sí, por lo que tiene, por lo rico que está, por la curación independientemente de que tenga o no la pata negra, creo que es a la larga positivo porque va a evitar la confusión de que si el jamón si no es de pata negra no es ibérico y no es cierto", reflexionaba.