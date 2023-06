El mensaje de una experta a quienes suelen comprar verdura ultracongelada como esta

Elena Rubio, técnica superior en Dietética, ha lanzando un mensaje a todos aquellos usuarios que suelen comprar la verdura ultracongelada que se vende en los supermercados en lugar de la fresca que se puede encontrar en la frutería.

"Pregunta recurrente: ¿es lo mismo la verdura fresca que este tipo de envases que viene la verdura ultracongelada?", pregunta la especialista en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok.

Ella misma da la respuesta: "Pues la respuesta es que en este caso sí". "Si no te apetece andar picando cada verdura para cocinar, decirte que son una opción maravillosa", garantiza.

En las imágenes se ve cómo Rubio va seleccionado bolsas de Mercadona con distintas verduras ultracongeladas para mostrar sus ingredientes: "Como veis, solamente contienen la verdura que es. Así que no dudes en utilizarlas".

Entre las reacciones al vídeo, hay muchos usuarios que subrayan la comodidad que suponen estas opciones. "Lo cómodo que es madre mía. Siempre lo tengo en el congelador", dice uno. Otro añade: "El pimiento me viene de perlas para las lentejas, es lo único que compro congelado, porque los pimientos sueltos están carísimos!".

Aunque también hay opiniones contrarias que aseguran que el sabor de las verduras frescas es mucho mejor: "Como urgencia, sí, pero las verduras congeladas aunque se cocinen, no saben igual". Otro agrega: "A mí no me saben igual ninguna".