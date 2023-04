Un hostelero cuenta la avería tremenda que le hizo una clienta y enseña el ticket: la cifra asusta

En los últimos días han salido a luz varios casos de hosteleros que han denunciado cómo algunos clientes les fastidiado el día haciendo reservas y no acudiendo al local y, como en el caso de Esteban, pidiendo 100 pinchos y no recogiéndolos.

El empresario, cuyo negocio están en San Sebastián, ha acudido a Más Vale Tarde a contar su caso y ha dejado de piedra tanto a Iñaki López como a Cristina Pardo.

"No era una clienta habitual, creo que era extranjera y la verdad es que no pensábamos que nos iba a hacer esta faena. Llegado el momento los 100 pinchos no vino a recogerlos con la avería que te hace", ha contado en laSexta.

Además de por los pinchos en sí, Esteban ha mostrado su cabreo porque tuvo que tener a varias personas del equipo haciéndolos: "Y luego te quedas con todos los pinchos. ¿Qué haces con ellos?". Ha señalado que los fríos tienen más salida pero que los calientes "te quedas con ellos".

Sobre si a raíz de esto ha decidido cobrar una señal para pedidos de este tipo ha comentado que sí: "A la gente no le va a suponer ningún problema y para nosotros va a suponer una garantía de seguridad". Ha apostillado que harán una excepción si son gente "muy conocida".

El hostelero ha denunciado la indefensión ante este tipo de situaciones y ha contado que una vez le reservaron mesa para 40 personas y no se presentó nadie. Sobre la mujer de los pinchos ha señalado para terminar que podría haberlo anulado con antelación y evitarles así el gasto tanto en producto como en personal.