Una española que vive en Alemania cuenta cómo ha sido su cena de empresa: hay algo que aquí es impensable

Aunque pueda parecer raro por la forma de ser de los alemanes, en Alemania también tienen cena de empresa. La tiktoker @lasaventurasdealba ha contado de primera mano cómo ha sido este encuentro con sus compañeros fuera del trabajo y hay cosas, la mayoría, que en España no se hacen.

"Fue todo raro, raro, raro", ha empezado diciendo. Lo primero el sitio: ha contado que allí o se cena en un kebab o en un italiano, no hay otra cosa. Lo segundo la hora, quedaron a las 18:30 para cenar y hace una semana mandaron una lista para elegir la comida y aún así tardaron más de una hora.

Ha señalado que la gente, como pasa en España, no se sentó con las personas más afines dentro de la empresa, que fue todo aleatorio. "Me tocó al lado de mi jefe y dije 'se va a dar cuenta de que no hablo alemán'. Lo pasé muy mal", ha contado.

Pero aún hay más: tuvo que llevar como regalo algo de su casa feo y que no usase, para hacer una especie de amigo invisible de segunda mano. "Cosas random y tonterías varias. La gente llevó cada truño", ha seguido explicando. Ella llevó una pack para hacer etiquetas y una máquina como para hacer refrescos.

La gente metió todos los regalos en un saco y cada trabajador sacaba uno. Después se tiraba un dado y en función del número se rotaba el regalo hacia un lado o hacia otro.