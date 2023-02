Ibai dice basta y se cansa de los comentarios: "Hay un límite"

El capítulo de los premios Esland —los Oscar de los streamers— aún no se ha cerrado y quedan varios temas por zanjar. Justo después de la gala, todavía desde México, lugar en el que se celebró la ceremonia, Ibai tuvo las mejores palabras para Auron Play.

Comentó el creador de contenido vasco, ganador por segundo año consecutivo del Esland a mejor streamer, que en el caso de Auron "es raro que no tenga un Esland": "Creo que él se lo merece completamente y hasta me da un poco de cierta vergüenza haberlo ganado. Lo digo totalmente en serio".

Ahora, ya desde España, se ha viralizado en TikTok un corte de Ibai en el que dice estar ya cansado de los comentarios sobre si era merecido o no que él se llevase el Esland en lugar de Auron Play.

Estos comentarios se han dado después de que The Grefg, organizador de los premios, diese a conocer los votos y se viese que, por ejemplo, Illo Juan tuvo más apoyo de la comunidad que Ibai, que ganó por los votos del jurado, formado por otros streamers.

“La diferencia en streamer del año ha estado en el jurado, que se han volcado con Ibai”, señaló Grefg.

Ahora, Ibai ha salido al paso de estos comentarios y ha afirmado: "Creo que hay un límite de decir ya... esto es un recochineo. Os estoy leyendo en Twitter, os sigo. Habéis venido a mi casa a comer, luego queréis que os invite a un evento. Tíos, os estoy leyendo, qué es esto tíos. Qué está pasando. Es que no es por ti, lo decimos por los premios. Pero cómo que no es por ti, si me estás diciendo que he pegado un robo y que lo he ganado por mis amigos, ¿a quién se lo estás diciendo a mi padre?".