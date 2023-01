El enfado de 'El Xokas' por lo ocurrido en los premios ESLAND

Tras la celebración de los premios ESLAND 2023 de este domingo 29 de enero, los comentarios no han dejado de multiplicarse, y, un año más, la polémica envuelve a algunos de los galardonados. En este caso concreto, ha sido 'El Xokas' el que ha criticado que la ganadora del 'Caster de eSports del año' haya sido la gamer Vicky Palami.

El momento ha sido recogido en TikTok por el usuario @lamisionfa14, una cuenta dedicada a recopilar instantes de noticias de Fórmula 1, fútbol y polémicas a nivel general, como en este caso, especialmente las relacionadas con los streamers más famosos.

"Menuda vergüenza de premios", ha escrito el internauta al publicar un vídeo de 'El Xokas' criticando que aquellas personas que han votado para nombrar ganadora a Palami "no son conscientes de lo que han hecho".

"No os estáis dando cuenta de lo que me estáis haciendo. No os estáis dando cuenta del trabajo que estáis tirando por tierra de mis compañeros de plataforma. No sois conscientes", ha señalado el streamer en su canal.

El premio a Palami fue entregado por Ibai Llanos. La polémica viene dada porque, según muchos gamers, la galardonada no se dedica especialmente a castear, que, para entenderlo fácilmente, se dedica a comentar el directo de una forma muy similar a cómo lo hacen en los deportes tradicionales.

De hecho, la propia ganadora aseguró no entender por qué estaban nominadas. Sin embargo, las declaraciones del famoso youtuber han sido duramente criticadas en la publicación de TikTok.