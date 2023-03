Ibai responde así a este comentario sobre su cambio físico

Ibai Llanos publicó hace unos días en YouTube cómo lleva su cambio físico. El creador de contenido vasco, uno de los streamers más famosos del mundo en habla hispana, ha contado en su canal que en las tres últimas semanas no ha entrenado tanto como en los meses anteriores.

"La realidad es que en estas semanas he perdido un poco la motivación", ha contado a sus millones de seguidores. Un reto que empezó en octubre de 2022 y cuyo objetivo era el de estar a punto para pelear en la velada del año IV, que se celebraría en 2024.

El creador de contenido ha hecho un pequeño repaso de su rutina en estos meses y ha señalado que estuvo dos meses sin dejar de entrenar ni un día: "Me encontraba muy bien yendo al gimnasio. Estaba motivado, cada día me superaba más. Entrenaba más fuerte, entrenaba mejor. Me sentaba bien".

Además, ha explicado que en su día a día tiene mucho estrés porque tiene muchos proyectos en marcha, algo que a veces le lastra a la hora de sacar tiempo para hacer deporte o para alimentarse en condiciones.

Tras explicar el proceso que le ha llevado a no hacer el mismo deporte estas semanas que hace unos meses, Ibai ha explicado junto a su entrenador que esto ha sido "un bache": "Lo importante de caerse es saber levantarse. Lo importante en los baches es saber superarlos".

Un vídeo que ha llegado hasta Twitter, donde un usuario le ha dicho: "Ibai vuelve a fracasar con su cambio. Excusas y más excusas. Y lo único que alega es falta de motivación. Por mucho dinero, dietistas y preparadores que tengas... Si no tienes disciplina, fracasas. Háblale de motivación al mileurista que entrena como si fuera el último día".

Y así ha respondido Ibai: "De hecho sigo entrenando. En el video digo que he tenido 3 semanas con un ritmo mucho menor al anterior pero que seguía entrenando 2-3 veces por semana. Ya he vuelto a la rutina habitual. Ved el vídeo por lo menos cabrones".