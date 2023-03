Ibai explica su actitud en el último programa de la Kings League: "El payaso está triste"

"Hoy el payaso está triste". De este modo ha hablado Ibai Llanos de su actitud este lunes en el After Kings, el programa de los lunes en el que se analiza la jornada de la Kings League.

"El día que hablo poco se lía. Es un poco cansino", ha empezado diciendo. El creador de contenido ha explicado que él está muy implicado con los programas de la Kings League y que suele dar siempre mucho juego: "Soy una persona que reparte bastante juego. Doy bastante espectáculo. A muchos os divierte, a otros no tanto".

Ha explicado Llanos que esto de dar tanto juego en los programas le ha hecho tener "bastante hate en general": "No algo exagerado pero es verdad que soy un tío que provoca muchas cosas en los programas de la Kings League".

El streamer ha resaltado que lleva nueve semanas dándolo todo pero que ha llegado un punto en el que se ha cansado y ha preferido que el resto de presidentes den juego: "Aquí hay presidentes que no vienen a plató, que se conectan online, que te meten el iPad desde el baño, que se conectan desde el coche. Yo estoy siempre metido en todas, mi equipo está perdiendo, llega el momento clave de la temporada. Hoy no me apetece. El payaso está triste, lo siento amigos ya volveré con mis malabares y volveré a sacarte el globo debajo de los pies".

Después ha añadido que más que triste estaba "perfil bajo": "A veces siento que doy mucho juego y que los demás son meros espectadores [...] Cuando yo no hablo durante una hora se lía una espectacular. Por un día quería tener un perfil bajo".

Para acabar con el tema, Ibai ha contado que tuvo un reunión relacionada con Koi, su equipo de deportes electrónicos, sobre League of Legends donde tuvo que tomar ciertas decisiones que no son agradables. "Es algo que más o menos me afectó porque implica el futuro de algunas personas y es un momento bastante desagradable", ha señalado.

"No fui en mi mejor mood", ha sentenciado no sin antes decir que ha hecho verdaderas barbaridades en el trabajo tras recibir una mala noticia. Por ejemplo, después de que su abuelo sufriese un infarto se puso a trabajar.