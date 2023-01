Carlos Alsina provoca multitud de reacciones con su opinión sobre las ideas de Vox sobre el aborto

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, está dando mucho de qué hablar en Twitter con su demoledora opinión sobre el plan de Vox para desincentivar los abortos en Castilla y León.

Según anunció Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta, su idea es dar la oportunidad a las mujeres que quieran abortar de escuchar el latido del feto o realizar una ecografías 4D.

"Antes de tomar cualquier decisión no, porque la decisión ya la tiene tomada la mujer que quiere abortar. Lo que está diciendo García-Gallardo es que quiere convencer a esa mujer de que no lo haga, que hay que disuadirla, invitándole a escuchar el el latido", ha empezado dejando claro Alsina en su monólogo.

"Luego le preguntaron por la ecografía en 4D, en qué semana se haría, y respondió, y aquí sí que dijo la verdad: 'Es que yo de embarazos sé poco'. De embarazos sabe poco, pero de lo que hay que decirle a una mujer que decide abortar para que tome conciencia cree que sabe mucho el señor de Vox", ha criticado el periodista.

"Cree que sabe tanto como para no entender que la mujer que llega a esa situación y que decide interrumpir su embarazo no tiene por qué sentir no ya que se le coacciona, sino que se le somete al chantaje emocional de animarle a escuchar cómo late el corazón de su feto de seis semanas", ha proseguido Alsina.

"Una vez que la mujer ha decidido y si cumple los supuestos legales, procédase. Sin una insinuación, sin una indirecta, sin una mala cara, por mucho que el médico pueda discrepar de la decisión que esa mujer ha tomado", ha subrayado.

Y ha zanjado: "Y sin que venga García-Gallardo a concienciarla. La mujer no tiene por qué ser disuadida ni el médico tiene por qué ser instado a disuadirla que es lo que, según la versión de Vox, trata su ansiado protocolo antiabortista".