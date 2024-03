Intenta comprar un bolso de Hermès y lo que le ocurre trae cola

La creadora de contenido Natalia Osona ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@nataliaosona) en la que muestra su "viaje" a Francia para intentar comprar un exclusivo bolso de 'Hermès Paris'.

"Voy a hacer una locura y voy a ir a Hermès a intentar que me vendan un bolso, y aunque me digáis que no se puede, lo sé, pero París es el único lugar en el mundo donde te pueden vender uno sin tener historial de compras", ha expresado.

"Llevamos toda la semana echando la lotería de Hermès, que es la única del mundo donde si la ganas pierdes dinero", ha afirmado después, pero luego su pareja ha recalcado que en realidad "inviertes, compras por 7 (mil) y lo puedes vender por 20 (mil)".

Ha probado en una boutique y le han sugerido que vuelva a las tres de la tarde, preguntando en varias si tienen algún "contacto en Hermès". Finalmente le han aconsejado que vaya a una de "Saint-Germain-des-Prés"

Cuando han mirado cómo se llegaba, se ha dado cuenta de que la calle, 'Rue de Sèvres', es al misma calle en la que vivía en el pasado. "Es una boutique menos conocida y donde pueden tener más stock de bolsos", ha comentado respecto a lo que le han comentado en otras tiendas.

Finalmente, ha conseguido que la atendieran y pudo comprar el bolso. "Me río, porque no nos han dado ni agua", ha comentado, ya que normalmente en algunas boutiques ofrecen hasta champán.

"Ha sido la compra más bochornosa de mi vida", ha dicho. El vídeo ha acumulado 2,6 millones de reproducciones y más de 266.000 'me gusta'. "Yo no me gasto eso en un bolso ni loca", ha comentado una usuaria. "¡Menudo problemón, no puede comprar un Hermés", ha manifestado irónicamente un usuario.