Intenta comprarle un vestido por Vinted y esta conversación indigna (y mucho)

El usuario de TikTok @borishoppingvinted ha publicado una conversación para adquirir un vestido entre un vendedor y comprador en la plataforma de Vinted que ha generado la indignación de los internautas y les ha puesto de acuerdo para sacar una conclusión: "Hay que tener mucha paciencia".

La conversación inició como cualquier otra, el comprador, que se mostró encantado con el vestido (que costaba 22 euros), preguntó por su talla (era la S) y cuánto medía la chica de la foto (1,60 cm).

"Perdona, eh, es que me parece un poco gordita, ¿seguro que es una talla S?", ha preguntado. "Sí, es lo que pone en la etiqueta", le ha respondido al comprador, que sigue preguntando si el vestido es nuevo con la etiqueta original, ya que piensa que "nuevo, nuevo no es" porque se lo ha puesto antes la chica de la foto".

"¿Puedes decirme las medidas exactas? Y luego te lo compro", ha asegurado el comprador. Después de conocer las medidas, la conversación comenzó a torcerse más y más: "Si me lo bajas a 12 euros te lo compro ahora mismo". El vendedor se negó, ofreciéndole que si quería podía bajarlo a 20 euros.

Después de insistir varias veces y finalmente desistir, le preguntó si por lo menos se lo podía reservar unos días, pero recibió la negativa del comprador ya que tuvo "muy malas experiencias". "No es mi culpa que tuvieses malas experiencias", le ha respondido.

"Como ya te he dicho, no hago reservas, si quieres puedes esperar y si en unos días sigue disponible, entonces lo podrás comprar", ha termina manifestándole algo cansado de la conversación. La reacción del comprador fue indignarse: "Deberías de ser un poquito más educada si quieres vender en Vinted".

Y con toda la educación posible, terminó por despedirse del comprador con un mensaje claro y aplaudido en las redes sociales: "En ningún momento no he sido educado, he contestado educadamente a todas tus preguntas. Al contrario, tú has faltado el respeto a la chica de las fotos, que es mi cuñada, y no sé como puedes decir que es "Un poco gordita" dado que es entrenadora personal y me hizo el favor de sacarle las fotos al vestido. Prefiero no venderte el vestido y esperar a que alguien respetuoso y educado lo compre".

Sus seguidores se han indignado por la falta de respeto del comprador y han aplaudido la reacción del comprador, estando de acuerdo con que "cada día Vinted te sorprende" y que "hay que tener paciencia",