Intentan estafar a una mujer haciéndole creer que tienen secuestrado al hijo: la réplica es MUNDIAL

El usuario de Twitter @Namekense ha publicado una de las conversaciones de WhatsApp que más difusión está teniendo en los últimos días, hasta el punto de superar los 97.000 'me gusta' en apenas dos días.

"Intentaron extorsionar a mi vieja a las 4 de la mañana desde el teléfono fijo, pero no contaron con que hasta dormida es la mente más rápida del oeste", dice el usuario, que adjunta el pantalla de WhatsApp donde la mujer explica detalladamente qué le sucedió.

"Un tipo llorando me dijo: 'Hola, ma. Nos entraron a robar, me golpearon, me cortaron una oreja", empieza explicando la mujer, que también apunta qué respondió ella: "Le digo: '¿Y cómo? ¿De dónde me llamas ahora, Federico?".

En la conversación se ve cómo el hijo expresa su repulsa a lo acontecido: "Qué hijos de mil putas son. Cómo se aprovechan". Y la madre continúa con el relato: "Me contesta: 'De casa, los tipos siguen acá y me dicen que si no pagan 50.000 dólares me matan".

Y es entonces cuando llega el colofón total de la historia: la respuesta final de la señora. "Le contesto: 'Pero Federico, ¿de dónde vamos a sacar esa plata?'. Y me dice: 'Ya les dije, pero algo que tengan, lo que tengan".

El jaque mate de la mujer es tremendo: "No, Federico. Arréglate'. Y le corté".

