Alucina (y hace alucinar) con el cartel que le ha dejado una vecina en Suecia: ¿pasaría en España?

Los dramas en los portales se han convertido en los últimos años, con el auge de las redes sociales, en casi un género literario: broncas entre vecinos a través de carteles que, a menudo, son hasta delirantes.

Ahora, la usuaria de tiktok @daniela.lorenzo, una chilena que vive en Suecia, ha mostrado justo lo contrario: un ejemplo que ha visto en aquel país y que es un verdadera muestra de cómo convivir en paz.

"Esto es lo más sueco que he visto hoy. Una de mis vecinas dejó esta nota al entrar en el edificio", explica antes de mostrar el cartel en el que dice que va a tener una pequeña fiesta.

"Y que si nos molestan los ruidos la podemos llamar a este numero que nos dejó acá en la nota", dice la usuaria, que añade: "Y me da mucha risa porque acá en Suecia la gente no hace ruido nunca y me refiero en todo, en las casas la gente no pone música fuerte, en la calle no tocan ni la bocina".

"Es en general un país super super silencioso y me impacta un poco que hasta cuando hacen fiesta hay gente como te avise: cuidado, voy a hacer ruido. Avísame si te molesta. Si eso no es ser empático no sé qué cosa es", finaliza.

El vídeo ha generado multitud de reacciones. Por ejemplo, un usuario apunta: "Dios mío qué paraíso 😭 como neurodivergente lo encuentro demasiado genial, necesito irme a Suecia".

"Educación y empatía, un paraíso para quienes apreciamos la tranquilidad", ha añadido otro. Y un tercero: "Eso es tener conciencia saludable".