IU revienta el contador de 'me gusta' con su reacción a las palabras de Olona sobre Julio Anguita

La cuenta oficial de Izquierda Unida en Twitter está contando los 'me gusta' por miles con la reacción que ha tenido a las sonadas palabras que la exdiputada de Vox Macarena Olona ha dedicado a Julio Anguita, histórico líder de la formación de izquierdas.

"Julio Anguita os combatió hasta el último de sus días, fascistas", ha escrito el partido después de que Olona afirmase en una entrevista en Lo de Évole que Anguita es uno de sus grandes referentes políticos.

"De hecho he reproducido algunos extractos de sus discursos en el Congreso de los Diputados. Es cierto que sin decir expresamente que estaba reproduciendo discursos de Julio Anguita, porque no gustaba en mi antigua formación", ha afirmado Olona.

Évole ha asegurado en ese punto que Anguita era ateo y que, imagina, no creería en el más allá: "Por si acaso la hay, me lo imagino ahora mismo revolviéndose, diciendo: '¿qué está diciendo de mí esta mujer?'".

"No creo ¿eh? Para nada, yo que sí que soy creyente, que soy cristiana, no creo en absoluto que se revolviendo, porque era un hombre auténtico, que excedía con muy mucho las siglas", ha replicado Olona.

IU ha añadido también en su respuesta un discurso de Julio Anguita en el Mitin de la Fiesta del PCE de 1996 en el que denuncia que las políticas neoliberales y la usurpación de soberanía que se esconde tras la implantación de la moneda única europea resultan incompatibles con el ejercicio efectivo de los derechos sociales a los que el PCE condicionaba la aceptación de la Constitución de 1978.

No es la primera vez que Olona reivindica la figura de Anguita y tampoco es la primera vez que desde esa formación le responden. La exdiputada de Vox, de hecho, llegó a asegurar que el exlíder de IU “se sentiría orgulloso” del partido de Santiago Abascal porque vería representado en él “el espíritu de lucha”.

Poco después de esas palabras, Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos en esa Comunidad, reaccionó rescatando un vídeo de 2019 en el que el propio Anguita aseguraba sobre Vox: “No me gusta que me utilicen, y sobre todo que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria”.

En las imágenes, el exidirgente de IU aseguraba que hace años afirmó que, en el caso de la corrupción, era mejor que alguien votase a alguien honesto aunque fuera de extrema derecha antes que a alguien de izquierdas.

Anguita aseguraba que esa frase la pronunció en el contexto de la corrupción en el PP y lamentaba que la extrema derecha de España estuviera utilizando esa frase “como si ella fuese la referencia”: “Como si yo avalase la honestidad de la extrema derecha que ellos representan”.

“Sigo pensando que honestidad y extrema derecha es un oxímoron”, afirmaba antes de explicar que eso es una figura literaria que representa algo que es “totalmente contradictorio”, como noche clara.

Anguita continuaba recordando que, en aquella época, en la extrema derecha ya se habían dado casos de corrupción: “Aquella apropiación que hicieron de mis palabras, como si fuera el referente, se han quedado totalmente desautorizadas. Esta extrema derecha tiene altos índices de corrupción”.