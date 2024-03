Javier Gutiérrez deja una frase para enmarcar cuando le preguntan si es "un señorito"

El actor Javier Gutiérrez ha dejado una certera respuesta cuando le han preguntado si se considera "un señorito del cine", término que utilizó de forma despectiva Juan García-Gallardo, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, poco antes de la gala de los Goya para referirse al mundo del cine.

En una entrevista en el diario Sur, Gutiérrez empieza lamentando que "desde hace mucho tiempo hay una intoxicación, no solo por parte de la política, sino también en el mundo de la información".

"Desde el 'no a la guerra' se ha contaminado mucho y ha habido mucha rabia, mucho odio y mucha mala baba con respecto a la gente que vive de la cultura. Hay una falta de conocimiento absoluto acerca de cómo se arma un proyecto, se genera y se financia", critica el actor, que reclama no dar "mayor pábulo" a cometarios como los de García-Gallardo.

"Pero sí hay que decir, para quien no lo sepa, que las arcas del Estado reciben mucho más gracias a las películas de lo que recibe el cine en forma de subvenciones. Los números están ahí", subraya.

Dicho eso, el actor recuerda: "Los actores no somos precisamente señoritos. Yo no me veo como un señorito, sino como una hormiguita".

"Somos artesanos, somos obreros de este oficio. Y en ese sentido yo me reconozco en el trabajador que se levanta a las seis de la mañana y trabaja diez horas, y resta ese tiempo a sus hijos", zanja.

Al director Pedro Almodóvar ya respondió a García-Gallardo en la propia gala: "A este hombre le voy a decir lo obvio: el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado a través de los impuestos de la Seguridad Social".