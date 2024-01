Cristina Almeida señala por qué algunos dicen que antes había más libertad: para tener cuidado

La abogada Cristina Almeida ha explicado por qué, en su opinión, en los últimos meses algunos rostros conocidos, como Mario Vaquerizo y Miguel Bosé, han asegurado que en la Transición y en los años 80 había más libertad que ahora.

En una intervención en la Cadena Ser, Almeida ha señalado la posible razón: "Porque en relación a la época que vivíamos había más libertad en el sentido de que la estabas conquistando. No la había, pero la estábamos conquistando. Y trabajar para conquistar a libertad es una forma de tenerla".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Por tanto, yo sí siento que en aquellos momento estábamos creando la libertad, que no es lo mismo que te la den", ha reflexionado antes de aseverar: "Ahora hay mucha más libertad porque tenemos Constitución, leyes, garantías, pero eso no quiere decir que la aceptación de uno mismo sea la misma".

"Lo que más caracterizó a los 80 fue la lucha por la libertad, no la libertad en sí misma. Y yo eso, como lo viví tan intensamente, me sentía libre a donde iba, no había sitios de libertad, pero tú los hacías. Había todo un mundo de libertad que te rodeaba por encima de un mundo ciertamente miserable que era el que había del franquismo", ha recordado.

En opinión de Almeida, lo importante para ella no solamente es sentir la libertad, sino luchar por ella: "Nosotros teníamos un compromiso. A mí lo que me ha definido siempre es el compromiso de hacer avanzar a la sociedad. Hubiera o no la libertad, tú la sentías porque estabas luchando por ella. Por tanto, sí tenías un sentimiento de libre", ha insistido.

Dicho eso, ha matizado: "¿Cómo no voy a decir que ahora hay mucha más libertad, si estamos en una democracia y entonces no lo estábamos?". Y ha avisado: "Creo que ahora hay un ataque bien preparado, organizado, en manos de una determinada gente, para acabar con la democracia. En este momento la democracia no les vale como caldo de cultivo para sus manejes. Y ahí una agresión a la democracia que la estamos viendo y está llegando a todos los sitios y eso es muy peligroso".

"Si acabamos con la democracia o la libertad colectiva... hay cosas que se están vendiendo como buenas y son malas. Estamos viendo un concepto de la democracia que no es la que tenemos todos", ha concluido.