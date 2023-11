Jordi Évole lanza esta sutil pulla a Feijóo y Abascal tras lo que han dicho sobre la investidura de Sánchez

El periodista Jordi Évole ha vuelto a hablar sobre la situación política en España y en su columna semanal en La Vanguardia ha dejado una sutil pulla a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por sus palabras contra la investidura de Pedro Sánchez.

El comunicador ha dedicado un extenso artículo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras las negociaciones que ha encabezado en Bruselas con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Si los catalanes tenemos memoria y somos justos, algún día, en algún pueblo o ciudad catalana podremos transitar por la calle de Santos Cerdán", ha señalado, tras reconocer que hasta hace nada era "casi desconocido para el gran público" y se ha convertido en la "revelación de la negociación que la semana que viene volverá a hacer presidente a Pedro Sánchez".

Évole ha destacado que Cerdán tiene cara de "eso que en las encuestas llaman español medio" y cree que "no podía haber mejor interlocutor para Puigdemont". "No un español muy español, o un español poco español, que con esos el acuerdo siempre es más difícil. No, no. Sánchez les envió a un español medio", ha añadido.

"Hacerse una foto en Waterloo con Puigdemont era quemarse a lo bonzo como político español. Pues Santos Cerdán se la hizo y no se le ve con quemaduras de tercer grado. Porque el español medio encaja que por una vez sus políticos hagan política. Que se vuelva a dialogar", ha expuesto.

El periodista cree que en España "tiene más adeptos el acuerdo que el desacuerdo, aunque los españoles nos empeñemos en querer demostrar lo contrario" y ha justificado que el socialista ha "aniquilado el discurso indepe de que España es un Estado fascista, con una democracia fake fruto de una transición errática".

Pero ha sido entonces cuando ha querido dejar una sutil pero muy clara pulla tanto al líder de PP como al de Vox. "Además Feijóo se ha empeñado en cohesionar al español medio que sabe que el pacto de ayer no se puede comparar al 23-F, porque no se lo cree ni Feijóo", ha explicado, en primer lugar.

"Por no hablar de Abascal, que a pecho descubierto y sin careta, se ha manifestado junto a nazis votantes suyos", ha sentenciado, antes de hacer una petición a Sánchez sobre Cerdán: "No le nombre ministro. No le haga esa putada".