José Manuel Soto va a buscar a Rosa Villacastín en X, se da cuenta de algo, y lo acaba contando

España es un país peculiar y situaciones como las que ha vivido el cantante José Manuel Soto en X, anteriormente Twitter, dan buena fe de ello ya que, a veces, reina más la crispación que la concordia, algo que ha quedado patente en este 11 de marzo, día en el que se cumplen 20 años del mayor atentado terrorista de la historia de España.

Soto ha compartido en la red social de Elon Musk lo que le ha pasado al ir a buscar en ella a Rosa Villacastín y su sorpresa cuando se ha dado cuenta de que la popular periodista lo ha bloqueado.

Ha resaltado Soto que conoce a Villacastín desde hace 40 años y que nunca ha discutido con ella, aunque entiende que están en las antípodas ideológicas ya que él está más cercano a la derecha y ella a la izquierda.

"Conozco a @RosaVillacastin hace 40 años, jamás he discutido con ella, aunque es evidente que tenemos opiniones distintas. Me ha entrevistado algunas veces y siempre me pareció una buena periodista", ha empezado contando.

Y ha rematado: "Hoy la he buscado en esta red social y resulta que me ha bloqueado, no sé por qué, cosas de esta España tan absurda q estamos viviendo. Hace 40 años no hubiera pasado esto…".