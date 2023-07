Esta joven, que se apellida Roig, cuenta la anécdota de cuando la confundieron con la hija de Juan Roig

La azafata de superyates María Roig ha publicado un vídeo en el que cuenta a sus más de 100.000 seguidores de Tik Tok la anécdota en la que un taxista la confundió con la hija del dueño de Mercadona, Juan Roig.

La joven explica había llegado a Valencia con el yate en el que estaba trabajando y que, cuando un tripulante se va, le ponen un conductor para que lleve al aeropuerto o a la estación de tren a la que tenga que ir.

Entonces, según relata, el resto de la tripulación sale a despedirla porque el viaje se termina para ella. "Me fui para el taxi y me ayudaron todos con las maletas y salieron a decirme adiós", recuerda.

Sin embargo, esa escena confundió al taxista. "El conductor me empezó a hacer muchas preguntas sobre qué haré en Barcelona, si me iba a mudar mudas, etc", explica.

"Yo le dije que era de Barcelona y él me dijo que mi familia era de Valencia porque la familia Roig es la del Mercadona", asegura la azafata de superyates, que no se llegó creer esa confusión.

Después analizó lo que podría pensar el taxista. "Él se había montado su película y tiene lógica porque una persona sale de un yate muy grande, con toda la tripulación que viene a despedirme, que me suben la maleta... se había hecho la película", finaliza en el vídeo.